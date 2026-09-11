Wi-Fi адаптер Fast Ethernet D-Link DFE-530TX/20/E1A
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Характеристики
Тип товара
WI-Fi фдаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 210 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 540970
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Характеристики
Бренд
Тип товара
WI-Fi фдаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х20х18
Вес, кг.
1.5
Описание товара Wi-Fi адаптер Fast Ethernet D-Link DFE-530TX/20/E1A
Сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI Express D-Link DFE-530TX, предназначенный для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов, позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI и поддерживает скорость передачи данных до 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.
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Сетевой адаптер Fast Ethernet для шины PCI Express D-Link DFE-530TX, предназначенный для настольных компьютеров, рабочих станций и серверов, позволяет увеличить полосу пропускания и повысить надежность подключения по сравнению со стандартными сетевыми картами PCI и поддерживает скорость передачи данных до 200 Мбит/с в полнодуплексном режиме.
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