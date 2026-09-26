Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)
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Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
14 010 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 294510
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
Стандарты IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Flow Control
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х15х3
Вес, г.
110
Описание товара Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223)
Сетевой адаптер INTEL PCIE 1GB E1G44HTBLK 904223
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Дополнительно
Стандарты IEEE 802.1Q VLAN, IEEE 802.1p, IEEE 802.3x Flow Control
Страна производитель
Китай
Сетевой адаптер INTEL PCIE 1GB E1G44HTBLK 904223
Сетевая карта Intel E1G44HT (E1G44HTBLK 904223) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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