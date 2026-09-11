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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
72 860 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 496580
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Описание товара Сетевой адаптер D-Link (DGE-560SX/10/D1A)
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX/D предназначен для подключения к серверам. Устройство является улучшенной заменой модели DGE-560SX/LС. Основным преимуществом обновленного адаптера DGE-560SX/D является сменный интерфейс с возможностью «горячей замены», позволяющий использовать различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и обеспечить заданную дальность передачи от 550 м до 80 км (в зависимости от установленного SFP-трансивера). DGE-560SX/D поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с по волоконно-оптическому кабелю в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом «узкое место», которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
Высокопроизводительный сетевой адаптер Gigabit Ethernet для шины PCI Express D-Link DGE-560SX/D предназначен для подключения к серверам. Устройство является улучшенной заменой модели DGE-560SX/LС. Основным преимуществом обновленного адаптера DGE-560SX/D является сменный интерфейс с возможностью «горячей замены», позволяющий использовать различные сценарии построения сетевой инфраструктуры и обеспечить заданную дальность передачи от 550 м до 80 км (в зависимости от установленного SFP-трансивера). DGE-560SX/D поддерживает скорость передачи данных до 2 Гбит/с по волоконно-оптическому кабелю в полнодуплексном режиме, устраняя таким образом «узкое место», которое существует в шинных архитектурах PCI 32/64-бит.
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