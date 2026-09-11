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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 529981
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Описание товара Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A
Сетевая карта D-Link DFE-560FX – компонент, который разработан для установки в компьютеры и серверное оборудование. Данное изделие используется для последующего подключения к Интернету. Сетевая карта обеспечивает передачу информации на высокой скорости, она обладает превосходными характеристиками. Сетевая карта D-Link DFE-560FX размещается внутри корпуса. Она поддерживает интерфейс PCI-E, устанавливается в слот на материнской плате. Процедура подключения относительно проста и не вызовет у вас затруднений. Габариты изделия – 115x69 мм. Предлагаемая сетевая карта совместима с различными операционными системами для компьютеров и серверов. Благодаря этому ее можно полноценно использовать с имеющимся оборудованием. Сетевая карта имеет индикаторы активности, указывающие на режим ее работы. Дополнительно в нее встроен оптический разъем типа SC. Сетевая карта поддерживает скорость передачи данных 10/100/200 Мбит/с. Благодаря этому достигается оперативный обмен информацией. Имеющиеся дополнительные функции увеличивают возможности сетевой карты.
Сетевая карта D-Link DFE-560FX – компонент, который разработан для установки в компьютеры и серверное оборудование. Данное изделие используется для последующего подключения к Интернету. Сетевая карта обеспечивает передачу информации на высокой скорости, она обладает превосходными характеристиками. Сетевая карта D-Link DFE-560FX размещается внутри корпуса. Она поддерживает интерфейс PCI-E, устанавливается в слот на материнской плате. Процедура подключения относительно проста и не вызовет у вас затруднений. Габариты изделия – 115x69 мм. Предлагаемая сетевая карта совместима с различными операционными системами для компьютеров и серверов. Благодаря этому ее можно полноценно использовать с имеющимся оборудованием. Сетевая карта имеет индикаторы активности, указывающие на режим ее работы. Дополнительно в нее встроен оптический разъем типа SC. Сетевая карта поддерживает скорость передачи данных 10/100/200 Мбит/с. Благодаря этому достигается оперативный обмен информацией. Имеющиеся дополнительные функции увеличивают возможности сетевой карты.
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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