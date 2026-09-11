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Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A

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Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 1
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 2
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 3
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 4
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 5
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 6
Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 1
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 2
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 3
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 4
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 5
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 6
  • Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
67 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 529981
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
31х22х11
Вес, г.
800

Описание товара Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A

Сетевая карта D-Link DFE-560FX – компонент, который разработан для установки в компьютеры и серверное оборудование. Данное изделие используется для последующего подключения к Интернету. Сетевая карта обеспечивает передачу информации на высокой скорости, она обладает превосходными характеристиками. Сетевая карта D-Link DFE-560FX размещается внутри корпуса. Она поддерживает интерфейс PCI-E, устанавливается в слот на материнской плате. Процедура подключения относительно проста и не вызовет у вас затруднений. Габариты изделия – 115x69 мм. Предлагаемая сетевая карта совместима с различными операционными системами для компьютеров и серверов. Благодаря этому ее можно полноценно использовать с имеющимся оборудованием. Сетевая карта имеет индикаторы активности, указывающие на режим ее работы. Дополнительно в нее встроен оптический разъем типа SC. Сетевая карта поддерживает скорость передачи данных 10/100/200 Мбит/с. Благодаря этому достигается оперативный обмен информацией. Имеющиеся дополнительные функции увеличивают возможности сетевой карты.

Отзывы о товаре Сетевой адаптер D-Link 100BASE-FX DFE-560FX/10/B1A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Сетевая карта D-Link DFE-560FX – компонент, который разработан для установки в компьютеры и серверное оборудование. Данное изделие используется для последующего подключения к Интернету. Сетевая карта обеспечивает передачу информации на высокой скорости, она обладает превосходными характеристиками. Сетевая карта D-Link DFE-560FX размещается внутри корпуса. Она поддерживает интерфейс PCI-E, устанавливается в слот на материнской плате. Процедура подключения относительно проста и не вызовет у вас затруднений. Габариты изделия – 115x69 мм. Предлагаемая сетевая карта совместима с различными операционными системами для компьютеров и серверов. Благодаря этому ее можно полноценно использовать с имеющимся оборудованием. Сетевая карта имеет индикаторы активности, указывающие на режим ее работы. Дополнительно в нее встроен оптический разъем типа SC. Сетевая карта поддерживает скорость передачи данных 10/100/200 Мбит/с. Благодаря этому достигается оперативный обмен информацией. Имеющиеся дополнительные функции увеличивают возможности сетевой карты.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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