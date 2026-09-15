Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
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Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
30 210 руб.
В наличии
Код товара: 554888
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
30 210 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
300
Описание товара Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT)
Сетевая карта Mellanox ConnectX-5 включает 2 интерфейса 10/25GE (SFP28) что является основным выбором, гарантирующим скоростную связь для приложений. Обладает возможностью управлять не только производительностью, но и хранением информации в корпоративных центрах. Благодаря данному адаптеру, достигаются значительные улучшения пропускной способности таких приложений как: кластеризованные базы данных, веб-инфраструктура, высокочастотная торговля и др
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Сетевая карта Mellanox ConnectX-5 включает 2 интерфейса 10/25GE (SFP28) что является основным выбором, гарантирующим скоростную связь для приложений. Обладает возможностью управлять не только производительностью, но и хранением информации в корпоративных центрах. Благодаря данному адаптеру, достигаются значительные улучшения пропускной способности таких приложений как: кластеризованные базы данных, веб-инфраструктура, высокочастотная торговля и др
Купить Сетевой адаптер Mellanox 25GB DUAL PORT (MELMCX512A-ACAT) - по цене 30210 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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