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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH

30 Отзывы
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото 1
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото 2
Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото 1
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото 2
  • Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 120 руб. 
Начислим 512 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627418
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH
5 120 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х4
Вес, г.
220

Описание товара Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH

Настольный форм?фактор адаптера и USB?кабель длиной 1,2 метра обеспечат гибкую установку и помогут разместить его в месте с наилучшим сигналом.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH

Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший адаптер, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Выяснилось, что в Windows 10 больше не поддерживается hosted network, а через родной виндовый хотспот не хочет работать амнезия. причём, телефон показывает на сайте айпишник правильный, а всякие пейсбуки не открываются. на компе напрямую всё работает, но надо раздать инет на очки окулус квест 2, пока не разобрался.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
это не приёмник это просто какой-то starlink на минималках я им доволен просто не сказано вещь рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
ТОП! Тариф у провайдера 200мбит. Роутер keenetic Giga (первого поколение) выдает как раз AX1800 и этот свисток его идеальное поддерживает (использует все технологии которые есть на этом поколении).
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
alex А.

Достоинства:


Комментарий:
высокое качество ,все работает !!Отличный продавец ,отличный товар !
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
хороший адаптер, подключился без "танцев с бубном"
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован был правильно. Настройка интуитивно понятная. Работает отлично. Очень радует, что гарантия больше года.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
классно доехала быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Кокорин Роман Евгеньевич

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, скорость на тарифе 500 мбит выдает так как надо!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Заказал около месяца назад. Все пришло в полной комплектации и хорошей упаковке. В использовании - нареканий не вызывает. Скорость соответствует описанию. Брал на компьютер, ибо не хочу больше заморачиваться с проводами. Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Филипп Т.

Достоинства:


Комментарий:
Куплен ребёнку для игрового ПК. Лёгкое подключение, инструкция не пригодилась, стабильная работа. На нестабильную работу или отсутствие сигнала ребёнок не жалуется.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
на винду 11 без бубна работает, драйвера устанавливаются прямо с девайса, сигнал стабильный, никаких претензий. свисток продвинутый для тех кому на ближайшие 3-5 лет пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Iouri M.

Достоинства:


Комментарий:
Стабильно работает там где другие адаптеры лагают
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее устройство! Слава Богу, всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
очень искал такое устройство которое на ноутбуке и на другом стареньком компьютере передавала бы сеть по wi-fi 6. очень здорово со всеми задачами справляется скорость офигительная! роутер также tp-link с поддержкой wi-fi 6
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенная скорость, хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
топовый адаптер, по скорости выдает как у описаниях. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
адаптер конечно на высоте, усиление мощное! На ноутбуке с вин 10 входящая и исходящая скорость увеличилась почти в 3 раза, было 30 Mb/s, а стало 80-90, это через капитальную стену. Но, с адаптером нет возможности создать точку доступа, чтобы раздавать с ноута. Встроенный модуль Wi-Fi раздает. А это для меня было главным в приобретении девайса. Если нет нужды поддерживать размещенную сеть, то рекомендую однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер подошёл. Брал его чтобы очки Pico4 без проводов с компом соединять. Всё работает, коннектится без проблем, скорости хватает.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
евгений

Достоинства:


Комментарий:
Советую к покупке. Канал держит уверенно.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер пришёл в заводской упаковке всё целое и главное рабочий. для онлайн игр отличный связь не теряет.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя, описанию соответствует. Пока полет нормальный, будем посмотреть... От провайдера канал 500. Драйвер поставил не который идет с адаптером, а посвежее, от 09/10/2024 г. (скачал в сети).
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь месяц. На старом адаптер не мог нормально делать несколько вещей одновременно(просмотр фильма и видеоигры). Когда подключил этот, то и скорость выросла, и с нескольких устройств можно спокойно сидеть. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает безупречно, вставил напрямую в ПК без использования удлинителя из комплекта.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший двухдиапазонный Wi-Fi-адаптер. Скорость интернета заметно увеличилась по сравнению с однодиапазонным (2,4 ГГц).
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
София Б.

Достоинства:


Комментарий:
Наверное самая удачная модель адаптера от тп-линк по соотношению цена-качество. Кому важна скорость и стабильность работы, - прекрасный выбор.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный аппарат! Скорость - огонь!!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично.Уверенный прием усиление.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер для ПК когда нет возможности протянуть кабель. Через 2 стены (одна несущая) сигнал ловит уверенно, по скорости просадки есть но не значительные (примерно 10%) пинг в играх не скачет, или я этого не замечаю. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер работает хорошо, но есть просадки в скорости. может падать до 20мбит. Возможно, дело не в адаптере. Так же большой минус за то, что адаптер издает странный писк и треск во время измерение скорости.



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевой адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Настольный форм?фактор адаптера и USB?кабель длиной 1,2 метра обеспечат гибкую установку и помогут разместить его в месте с наилучшим сигналом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
27.05.2025
Анна О.

Достоинства:


Комментарий:
Очень хороший адаптер, всё работает
Источник: Яндекс Маркет
22.05.2025
Валерий К.

Достоинства:


Комментарий:
Выяснилось, что в Windows 10 больше не поддерживается hosted network, а через родной виндовый хотспот не хочет работать амнезия. причём, телефон показывает на сайте айпишник правильный, а всякие пейсбуки не открываются. на компе напрямую всё работает, но надо раздать инет на очки окулус квест 2, пока не разобрался.
Источник: Яндекс Маркет
15.05.2025
Илья П.

Достоинства:


Комментарий:
это не приёмник это просто какой-то starlink на минималках я им доволен просто не сказано вещь рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
11.05.2025
Тимур И.

Достоинства:


Комментарий:
ТОП! Тариф у провайдера 200мбит. Роутер keenetic Giga (первого поколение) выдает как раз AX1800 и этот свисток его идеальное поддерживает (использует все технологии которые есть на этом поколении).
Источник: Яндекс Маркет
09.05.2025
alex А.

Достоинства:


Комментарий:
высокое качество ,все работает !!Отличный продавец ,отличный товар !
Источник: Яндекс Маркет
08.05.2025
Олег

Достоинства:


Комментарий:
хороший адаптер, подключился без "танцев с бубном"
Источник: Яндекс Маркет
30.04.2025
Игорь Ф.

Достоинства:


Комментарий:
Упакован был правильно. Настройка интуитивно понятная. Работает отлично. Очень радует, что гарантия больше года.
Источник: Яндекс Маркет
27.04.2025
Никита Л.

Достоинства:


Комментарий:
классно доехала быстро работает
Источник: Яндекс Маркет
22.04.2025
Кокорин Роман Евгеньевич

Достоинства:


Комментарий:
Все отлично, скорость на тарифе 500 мбит выдает так как надо!
Источник: Яндекс Маркет
12.04.2025
Алексей

Достоинства:


Комментарий:
Заказал около месяца назад. Все пришло в полной комплектации и хорошей упаковке. В использовании - нареканий не вызывает. Скорость соответствует описанию. Брал на компьютер, ибо не хочу больше заморачиваться с проводами. Советую к покупке!
Источник: Яндекс Маркет
02.04.2025
Филипп Т.

Достоинства:


Комментарий:
Куплен ребёнку для игрового ПК. Лёгкое подключение, инструкция не пригодилась, стабильная работа. На нестабильную работу или отсутствие сигнала ребёнок не жалуется.
Источник: Яндекс Маркет
01.04.2025
Сергей

Достоинства:


Комментарий:
на винду 11 без бубна работает, драйвера устанавливаются прямо с девайса, сигнал стабильный, никаких претензий. свисток продвинутый для тех кому на ближайшие 3-5 лет пользоваться
Источник: Яндекс Маркет
28.03.2025
Iouri M.

Достоинства:


Комментарий:
Стабильно работает там где другие адаптеры лагают
Источник: Яндекс Маркет
27.03.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Хорошее устройство! Слава Богу, всё работает!
Источник: Яндекс Маркет
21.03.2025
Павел М.

Достоинства:


Комментарий:
очень искал такое устройство которое на ноутбуке и на другом стареньком компьютере передавала бы сеть по wi-fi 6. очень здорово со всеми задачами справляется скорость офигительная! роутер также tp-link с поддержкой wi-fi 6
Источник: Яндекс Маркет
08.03.2025
Егор В.

Достоинства:


Комментарий:
Офигенная скорость, хорошая штука
Источник: Яндекс Маркет
04.03.2025
Иван К.

Достоинства:


Комментарий:
топовый адаптер, по скорости выдает как у описаниях. спасибо!
Источник: Яндекс Маркет
25.02.2025
Сергей Ц.

Достоинства:


Комментарий:
адаптер конечно на высоте, усиление мощное! На ноутбуке с вин 10 входящая и исходящая скорость увеличилась почти в 3 раза, было 30 Mb/s, а стало 80-90, это через капитальную стену. Но, с адаптером нет возможности создать точку доступа, чтобы раздавать с ноута. Встроенный модуль Wi-Fi раздает. А это для меня было главным в приобретении девайса. Если нет нужды поддерживать размещенную сеть, то рекомендую однозначно!
Источник: Яндекс Маркет
24.02.2025
Алексей Н.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер подошёл. Брал его чтобы очки Pico4 без проводов с компом соединять. Всё работает, коннектится без проблем, скорости хватает.
Источник: Яндекс Маркет
22.02.2025
евгений

Достоинства:


Комментарий:
Советую к покупке. Канал держит уверенно.
Источник: Яндекс Маркет
15.02.2025
Алексей В.

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер пришёл в заводской упаковке всё целое и главное рабочий. для онлайн игр отличный связь не теряет.
Источник: Яндекс Маркет
13.02.2025
Андрей А.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел вовремя, описанию соответствует. Пока полет нормальный, будем посмотреть... От провайдера канал 500. Драйвер поставил не который идет с адаптером, а посвежее, от 09/10/2024 г. (скачал в сети).
Источник: Яндекс Маркет
04.02.2025
Дмитрий С.

Достоинства:


Комментарий:
Пользуюсь месяц. На старом адаптер не мог нормально делать несколько вещей одновременно(просмотр фильма и видеоигры). Когда подключил этот, то и скорость выросла, и с нескольких устройств можно спокойно сидеть. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Работает безупречно, вставил напрямую в ПК без использования удлинителя из комплекта.
Источник: Яндекс Маркет
29.01.2025
Сергей В.

Достоинства:


Комментарий:
Хороший двухдиапазонный Wi-Fi-адаптер. Скорость интернета заметно увеличилась по сравнению с однодиапазонным (2,4 ГГц).
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2025
София Б.

Достоинства:


Комментарий:
Наверное самая удачная модель адаптера от тп-линк по соотношению цена-качество. Кому важна скорость и стабильность работы, - прекрасный выбор.
Источник: Яндекс Маркет
15.01.2025
Владимир К.

Достоинства:


Комментарий:
Шикарный аппарат! Скорость - огонь!!! Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
14.01.2025
Алексей П.

Достоинства:


Комментарий:
Отлично.Уверенный прием усиление.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2025
Иван Г.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный адаптер для ПК когда нет возможности протянуть кабель. Через 2 стены (одна несущая) сигнал ловит уверенно, по скорости просадки есть но не значительные (примерно 10%) пинг в играх не скачет, или я этого не замечаю. Рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
10.01.2025
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Адаптер работает хорошо, но есть просадки в скорости. может падать до 20мбит. Возможно, дело не в адаптере. Так же большой минус за то, что адаптер издает странный писк и треск во время измерение скорости.


Купить Wi-Fi адаптер TP-Link Archer TX20UH - по цене 5120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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