Сетевая карта TP-Link TX401
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Характеристики
Описание товара Сетевая карта TP-Link TX401
Высокая скорость — TX401 гарантирует плавную и скоростную передачу данных, а также поддерживает стандарт 10GBase-T, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее гигабитных адаптеров. Гибкость — стандарт 10GBase-T означает высокую скорость и низкую задержку, а также он обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать соответствующую скорость подключения. Кабель Ethernet CAT6A — для максимальной производительности в комплекте с TX401 идёт полутораметровый кабель Ethernet CAT6A, поддерживающий скорость до 10 Гбит/с, в то время как обычные кабели поддерживают скорость лишь до 1 Гбит/с. Низкопрофильная и стандартная планки — вдобавок к стандартной планке в комплекте идёт низкопрофильная планка для компьютерных корпусов типа Mini Tower, что обеспечивает максимальную гибкость при установке. Широкая совместимость — полная совместимость с Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2 и Linux.
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