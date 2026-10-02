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Сетевая карта TP-Link TX401 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта TP-Link TX401

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Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 1
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 2
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 3
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 4
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 5
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 6
  • Сетевая карта TP-Link TX401 - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 470 руб. 
Начислим 88 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 422349
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта TP-Link TX401
5 470 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х16х4
Вес, г.
300

Описание товара Сетевая карта TP-Link TX401

Высокая скорость — TX401 гарантирует плавную и скоростную передачу данных, а также поддерживает стандарт 10GBase-T, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее гигабитных адаптеров. Гибкость — стандарт 10GBase-T означает высокую скорость и низкую задержку, а также он обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать соответствующую скорость подключения. Кабель Ethernet CAT6A — для максимальной производительности в комплекте с TX401 идёт полутораметровый кабель Ethernet CAT6A, поддерживающий скорость до 10 Гбит/с, в то время как обычные кабели поддерживают скорость лишь до 1 Гбит/с. Низкопрофильная и стандартная планки — вдобавок к стандартной планке в комплекте идёт низкопрофильная планка для компьютерных корпусов типа Mini Tower, что обеспечивает максимальную гибкость при установке. Широкая совместимость — полная совместимость с Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2 и Linux.

Отзывы о товаре Сетевая карта TP-Link TX401




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Высокая скорость — TX401 гарантирует плавную и скоростную передачу данных, а также поддерживает стандарт 10GBase-T, обеспечивающий скорость до 10 Гбит/с, что в 10 раз быстрее гигабитных адаптеров. Гибкость — стандарт 10GBase-T означает высокую скорость и низкую задержку, а также он обратно совместим со стандартами Fast Ethernet и Gigabit Ethernet, что позволяет ему автоматически выбирать соответствующую скорость подключения. Кабель Ethernet CAT6A — для максимальной производительности в комплекте с TX401 идёт полутораметровый кабель Ethernet CAT6A, поддерживающий скорость до 10 Гбит/с, в то время как обычные кабели поддерживают скорость лишь до 1 Гбит/с. Низкопрофильная и стандартная планки — вдобавок к стандартной планке в комплекте идёт низкопрофильная планка для компьютерных корпусов типа Mini Tower, что обеспечивает максимальную гибкость при установке. Широкая совместимость — полная совместимость с Windows 10/8.1/8/7, Windows Server 2019/2016/2012 R2 и Linux.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Сетевая карта TP-Link TX401 - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 5470 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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