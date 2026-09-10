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Сетевая карта QLogic QLE2672-CK купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Сетевая карта QLogic QLE2672-CK

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Сетевая карта QLogic QLE2672-CK
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 354217
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Характеристики

Бренд
QLogic
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х50х15
Вес, г.
355

Описание товара Сетевая карта QLogic QLE2672-CK

Сетевая карта Marvell Qlogic QLE2672, HBA QLE2672-CK поддерживает подключение на скорости Fibre Channel 16 Гб/с, имеет 2 сетевых разъема SR, тип шины подключения PCI Express x8.

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Характеристики
Бренд
QLogic
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Сетевая карта Marvell Qlogic QLE2672, HBA QLE2672-CK поддерживает подключение на скорости Fibre Channel 16 Гб/с, имеет 2 сетевых разъема SR, тип шины подключения PCI Express x8.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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