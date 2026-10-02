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Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A

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Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 1
Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 2
Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 3
Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 4
Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 5
Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 6
Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 1
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 2
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 3
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 4
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 5
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 6
  • Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 070 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 636108
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
13х10х9
Вес, г.
330

Описание товара Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A

Сетевой адаптер D-Link DHP-W310AV/A1 готов предложить вам широкий функциональный набор. Данный тип адаптеров используется для расширения существующей домашней или офисной сети. Для установки представленной модели не требуется прокладки каких-либо дополнительной коммуникации. Все что нужно – это бытовая электросеть с напряжением 220 В. DHP-W310AV/A1 способен работать на максимальной скорости до 200 Мбит/с, чего вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать как домашние потребности, так и потребности офиса с небольшими объемами работы. Вся продукция компании D-Link проходит полноценную проверку на заводах-изготовителях, поэтому при приобретении DHP-W310AV/A1 вы получаете высококачественный сетевой адаптер, который гарантирует надежность и стабильность работы при регулярной эксплуатации. Установка и последующее использование также не составит никаких проблем, так как D-Link удалось реализовать полноценную автоматизированную настройку DHP-W310AV/A1, что подойдет для пользователей любого уровня.

Отзывы о товаре Адаптер D-Link DHP-W310AV/C1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Сетевой адаптер D-Link DHP-W310AV/A1 готов предложить вам широкий функциональный набор. Данный тип адаптеров используется для расширения существующей домашней или офисной сети. Для установки представленной модели не требуется прокладки каких-либо дополнительной коммуникации. Все что нужно – это бытовая электросеть с напряжением 220 В. DHP-W310AV/A1 способен работать на максимальной скорости до 200 Мбит/с, чего вполне достаточно для того, чтобы обеспечивать как домашние потребности, так и потребности офиса с небольшими объемами работы. Вся продукция компании D-Link проходит полноценную проверку на заводах-изготовителях, поэтому при приобретении DHP-W310AV/A1 вы получаете высококачественный сетевой адаптер, который гарантирует надежность и стабильность работы при регулярной эксплуатации. Установка и последующее использование также не составит никаких проблем, так как D-Link удалось реализовать полноценную автоматизированную настройку DHP-W310AV/A1, что подойдет для пользователей любого уровня.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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