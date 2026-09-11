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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A

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Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 1
Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 2
Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 3
Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Wi-Fi адаптер
  • Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 1
  • Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 2
  • Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 3
  • Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 010 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 540977
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Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х14х4
Вес, г.
180

Описание товара Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A

Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800 DWA-X1850 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.

Отзывы о товаре Wi-Fi адаптер D-Link DWA-X1850 DWA-X1850/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Wi-Fi адаптер
Страна производитель
Китай
Описание
Беспроводной двухдиапазонный USB 3.0 адаптер AX1800 DWA-X1850 позволяет подключить портативный или настольный компьютер к беспроводной сети и обеспечивает высокую скорость передачи данных в этой сети. Подключившись к защищенной беспроводной сети с доступом к Интернет, Вы можете осуществлять просмотр Web-страниц и общаться с друзьями в режиме онлайн.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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