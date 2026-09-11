Медиаконвертер TP-Link MC112CS
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC112CS
Медиаконвертер TP-Link MC112CS поддерживает стандарты 802.3u 10/100Base-TX, 100Base-FX и выступает в качестве связующего звена между медным и оптоволоконным участками сети. Рассчитанное на использование в высокоскоростных сетях коммутационное устройство реализует технологию WDM и поддерживает как передачу, так и получение данных по одному оптоволоконному кабелю. Медиаконвертер TP-Link MC112CS, преобразующий электрический сигнал сети в оптический, оборудован интерфейсами 1x RJ-45 (10/100 Мб/с), 1x SС (100 Мб/с). Активность в сети и ход процесса обмена данными позволяют отслеживать светодиодные индикаторы на корпусе устройства. Прибор получает питание от адаптера сети 220 В.
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