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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 000 руб. 
Начислим 100 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559926
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
4 000 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A

Медиаконвертер DMC-G10SC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 10 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Описание
Медиаконвертер DMC-G10SC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 10 км) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A - по цене 4000 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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