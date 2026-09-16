SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
25 550 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723196
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Характеристики
Бренд
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
150
Описание товара SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm
Являясь прямой заменой предшествующего трансивера SFP+ для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км, XS+31LC10D получил больше функциональных возможностей, но сохранил прежнюю цену. Добавлена поддержка передачи данных со скоростью 25 Гбит/с (SFP28) — что позволяет вам использовать один модуль во всех своих установках. Он отлично подходит для маршрутизатора CCR2004-1G-12S+2XS и любых других многопортовых устройств.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Страна производитель
Китай
Являясь прямой заменой предшествующего трансивера SFP+ для передачи данных со скоростью 10 Гбит/с на расстояние до 10 км, XS+31LC10D получил больше функциональных возможностей, но сохранил прежнюю цену. Добавлена поддержка передачи данных со скоростью 25 Гбит/с (SFP28) — что позволяет вам использовать один модуль во всех своих установках. Он отлично подходит для маршрутизатора CCR2004-1G-12S+2XS и любых других многопортовых устройств.
SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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Отзывы о товаре SFP Модуль MikroTik XQ+31LC10D QSFP 100gbit, Dual LC UPC, 10km, SM, 1296nm, 1300nm, 1305nm, 1309nm