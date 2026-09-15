Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 680 руб.
В наличии
Код товара: 559925
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 680 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
11х8х7
Вес, г.
240
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
Медиаконвертер DMC-G02SC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-SX Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 550 м) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
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Медиаконвертер DMC-G02SC преобразует сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-SX Gigabit Ethernet по многомодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 550 м) между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC.
Купить Медиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A - по цене 4680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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