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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)

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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 1
Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Дальность передачи данных, км
0.1
  • Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 1
  • Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 
Начислим 518 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 599572
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
5 250 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
70

Описание товара Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)

SFP-трансивер DGS-712 базируется на соглашении SFP MSA и полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000Base-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.

Отзывы о товаре Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Simplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Интерфейсы
Ethernet 1000Base-T
Страна производитель
Китай
Описание
SFP-трансивер DGS-712 базируется на соглашении SFP MSA и полностью соответствует спецификации Gigabit Ethernet 1000Base-T, определенной в стандарте IEEE 802.3ab. Поддерживая режим полного дуплекса, гигабитный модуль обеспечивает передачу данных с использованием кабеля на основе витой пары категории 5 длиной до 100 м. Устройство имеет металлический корпус, что уменьшает электромагнитное излучение и увеличивает срок службы и допускает «горячее» подключение.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Трансивер D-Link 712/A2A (712/A2A) - по цене 5250 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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