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Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)

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Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 310 руб. 
Начислим 1380 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554905
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
74 310 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.1
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Чувствительность оптического приемника
-10.3
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
100

Описание товара Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)

Трансивер Huawei SFP-25G-SR-MP формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.

Отзывы о товаре Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.1
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Развернуть
Чувствительность оптического приемника
-10.3
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер Huawei SFP-25G-SR-MP формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK) - стоимость товара 74310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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