Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 310 руб.
В наличии
Код товара: 554905
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
74 310 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.1
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Чувствительность оптического приемника
-10.3
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х12х2
Вес, г.
100
Описание товара Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK)
Трансивер Huawei SFP-25G-SR-MP формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.1
Симплекс
нет
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Развернуть
Чувствительность оптического приемника
-10.3
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Трансивер Huawei SFP-25G-SR-MP формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
Трансивер Huawei FP-25G-SR-MP (02313BJK) - стоимость товара 74310 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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