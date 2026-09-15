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Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)

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Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 250 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 627378
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Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х18х3
Вес, г.
120

Описание товара Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)

Однометровый 100-гигабитный кабель прямого подключения для лёгкого соединения любых двух 100-гигабитных устройств (например, CCR2216-1G-12XS-2XQ и CRS504-4XQ-IN). Оснащён встроенными трансиверами QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! 1 метр — достаточная длина для большинства установок.

Отзывы о товаре Кабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Кабель
Страна производитель
Китай
Описание
Однометровый 100-гигабитный кабель прямого подключения для лёгкого соединения любых двух 100-гигабитных устройств (например, CCR2216-1G-12XS-2XQ и CRS504-4XQ-IN). Оснащён встроенными трансиверами QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! 1 метр — достаточная длина для большинства установок.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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