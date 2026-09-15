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Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)

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Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
74 300 руб. 
Начислим 1378 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554904
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)
74 300 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
нет
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.07
Симплекс
да
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
14х7х3
Вес, г.
400

Описание товара Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)

Трансивер Huawei SFP-25G-SR формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.

Отзывы о товаре Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR)




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Дуплекс
нет
Материал корпуса
металл
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
0.07
Симплекс
да
Скорость передачи данных
25000
Тип кабеля
многомодовое оптоволокно
Тип разъема
LC
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Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер Huawei SFP-25G-SR формата SFP28 обеспечивает передачу данных по многомодовому кабелю в среде 25GBase-SR с длиной волны приема/передачи 850 нм/850 нм на дистанции до 0.1 км, поддерживает полнодуплексный режим, содержит разъем Duplex LC.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер Huawei SFP-25G-SR (02311KNR) - по цене 74300 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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