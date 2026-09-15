Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
оптический кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
89 140 руб.
В наличии
Код товара: 554903
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
89 140 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
100
Скорость передачи данных
25
Тип кабеля
многомодовый оптический
Тип разъема
LC
Тип оптоволоконного кабеля
оптический кабель
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х7х3
Вес, г.
100
Описание товара Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
850
Длина волны TX
850
Наличие функции DDM
нет
Передача сигнала на расстояние до
100
Скорость передачи данных
25
Тип кабеля
многомодовый оптический
Тип разъема
LC
Тип оптоволоконного кабеля
оптический кабель
Страна производитель
Китай
Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254)
Трансивер Huawei OMXD30011 (34061254) - купить по цене 89140 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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