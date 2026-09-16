SFP-трансивер D-Link 410T/A2A

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Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Дальность передачи данных, км
0.3
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке.
DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.
Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке.
DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов.
Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
SFP-трансивер D-Link 410T/A2A - стоимость товара 11230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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