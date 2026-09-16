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SFP-трансивер D-Link 410T/A2A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер D-Link 410T/A2A

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SFP-трансивер D-Link 410T/A2A - фото 1
SFP-трансивер D-Link 410T/A2A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Дальность передачи данных, км
0.3
  • SFP-трансивер D-Link 410T/A2A - фото 1
  • SFP-трансивер D-Link 410T/A2A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
11 230 руб. 
Начислим 231 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723351
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер D-Link 410T/A2A
11 230 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-T
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
70

Описание товара SFP-трансивер D-Link 410T/A2A

Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке. DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.

Отзывы о товаре SFP-трансивер D-Link 410T/A2A




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Характеристики
Бренд
D-LINK
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-T
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер SFP+ DEM-410T разработан для подключения к порту SFP+ (Enhanced Small Form-Factor Pluggable) сетевого устройства с целью приема и передачи данных по витой паре категории 6a. Данный трансивер обеспечивает высокоскоростную и надежную передачу данных на расстояния до 30 м, а также простоту в установке. DEM-410T использует улучшенный формат Small Form-factor Pluggable (SFP+), который обеспечивает низкие издержки, низкую рассеиваемую мощность и высокую плотность портов. Трансивер DEM-410T использует разъем RJ-45 для подключения витой пары. Он соответствует промышленным стандартам и совместим с коммутаторами D-Link 10 Gigabit Ethernet. Все трансиверы D-Link поддерживают возможность горячего подключения. Подключение трансивера к включенному устройству не приведет к возникновению каких-либо проблем. Это позволяет подключать или отключать трансиверы без прерывания работы остальной сети, что облегчает техническое обслуживание и значительно сокращает время простоя.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер D-Link 410T/A2A - стоимость товара 11230 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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