Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб.
В наличии
Код товара: 627249
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
13 590 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Скорость передачи данных
2500
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х2
Вес, г.
80
Описание товара Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D представляет собой устройство, которое незаменимо для мгновенной передачи данных с использованием оптоволоконного кабеля. Представленная модель выполнена на основе первоклассного алюминия, который продемонстрирует высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам и порадует длительным сроком службы. SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D оснащен двумя разъемами LC. Максимальная скорость передачи данных достигает 25 Гбит/с, что исключает вероятность возникновения малейших промедлений. Неоспоримое достоинство устройства заключается в поддержке 3 видов соединений.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Скорость передачи данных
2500
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D представляет собой устройство, которое незаменимо для мгновенной передачи данных с использованием оптоволоконного кабеля. Представленная модель выполнена на основе первоклассного алюминия, который продемонстрирует высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам и порадует длительным сроком службы. SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D оснащен двумя разъемами LC. Максимальная скорость передачи данных достигает 25 Гбит/с, что исключает вероятность возникновения малейших промедлений. Неоспоримое достоинство устройства заключается в поддержке 3 видов соединений.
Купить Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - по цене 13590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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