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Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28

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Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - фото 1
Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - фото 2
Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
  • Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - фото 1
  • Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - фото 2
  • Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 590 руб. 
Начислим 275 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627249
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
13 590 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Скорость передачи данных
2500
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
6х2х2
Вес, г.
80

Описание товара Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28

SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D представляет собой устройство, которое незаменимо для мгновенной передачи данных с использованием оптоволоконного кабеля. Представленная модель выполнена на основе первоклассного алюминия, который продемонстрирует высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам и порадует длительным сроком службы. SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D оснащен двумя разъемами LC. Максимальная скорость передачи данных достигает 25 Гбит/с, что исключает вероятность возникновения малейших промедлений. Неоспоримое достоинство устройства заключается в поддержке 3 видов соединений.

Отзывы о товаре Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28




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Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Длина волны RX
1310
Длина волны TX
1310
Дуплекс
да
Материал корпуса
металл
Передача сигнала на расстояние до
10
Скорость передачи данных
2500
Тип разъема
LC
Цвет
серый
Тип оптоволоконного кабеля
9/125 мкм
Страна производитель
Китай
Описание
SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D представляет собой устройство, которое незаменимо для мгновенной передачи данных с использованием оптоволоконного кабеля. Представленная модель выполнена на основе первоклассного алюминия, который продемонстрирует высокую устойчивость к внешним агрессивным факторам и порадует длительным сроком службы. SFP-трансивер MikroTik XS+31LC10D оснащен двумя разъемами LC. Максимальная скорость передачи данных достигает 25 Гбит/с, что исключает вероятность возникновения малейших промедлений. Неоспоримое достоинство устройства заключается в поддержке 3 видов соединений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28 - по цене 13590 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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