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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
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Описание товара Трансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
Трансивер Ubiquiti UACC-OM-SFP28-LR – это высокопроизводительное решение для организации скоростной передачи данных в корпоративных и телекоммуникационных сетях. Благодаря поддержке стандарта SFP28 и скорости передачи до 25 Гбит/с этот модуль обеспечивает стабильную и эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Он идеально подходит для использования в дата-центрах, магистральных сетях и других сценариях, где требуется высокая пропускная способность и минимальные задержки.
Одной из ключевых особенностей Ubiquiti UACC-OM-SFP28-LR является использование одномодового волокна, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества сигнала. Разъём типа LC обеспечивает надежное соединение, а длина волны 1310 нм гарантирует стабильную работу в различных условиях. Максимальное расстояние передачи достигает 10 км, что делает этот трансивер отличным выбором для соединения удаленных узлов сети.
Трансивер совместим с оборудованием, поддерживающим стандарт SFP28, и может использоваться в различных сетевых конфигурациях. Его компактные размеры и низкое энергопотребление позволяют легко интегрировать модуль в существующую инфраструктуру без необходимости модернизации системы охлаждения или электропитания. Это особенно важно для дата-центров и телеком-операторов, где плотность размещения оборудования и энергоэффективность играют ключевую роль.
Трансивер Ubiquiti UACC-OM-SFP28-LR – это высокопроизводительное решение для организации скоростной передачи данных в корпоративных и телекоммуникационных сетях. Благодаря поддержке стандарта SFP28 и скорости передачи до 25 Гбит/с этот модуль обеспечивает стабильную и эффективную работу даже в условиях высокой нагрузки. Он идеально подходит для использования в дата-центрах, магистральных сетях и других сценариях, где требуется высокая пропускная способность и минимальные задержки.
Одной из ключевых особенностей Ubiquiti UACC-OM-SFP28-LR является использование одномодового волокна, что позволяет передавать данные на большие расстояния без потери качества сигнала. Разъём типа LC обеспечивает надежное соединение, а длина волны 1310 нм гарантирует стабильную работу в различных условиях. Максимальное расстояние передачи достигает 10 км, что делает этот трансивер отличным выбором для соединения удаленных узлов сети.
Трансивер совместим с оборудованием, поддерживающим стандарт SFP28, и может использоваться в различных сетевых конфигурациях. Его компактные размеры и низкое энергопотребление позволяют легко интегрировать модуль в существующую инфраструктуру без необходимости модернизации системы охлаждения или электропитания. Это особенно важно для дата-центров и телеком-операторов, где плотность размещения оборудования и энергоэффективность играют ключевую роль.
Купить Трансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR - по цене 16330 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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