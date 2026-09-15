Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
42 020 руб.
В наличии
Код товара: 572809
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
42 020 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Материал корпуса
металл
Скорость передачи данных
100
Цвет
металлик
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х7х3
Вес, г.
10
Описание товара Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779
Устройство приема-передачи различных сигналов между объектами, находящимися на удалении друг от друга. Изделие выполнено из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данному виду продукции.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Материал корпуса
металл
Скорость передачи данных
100
Цвет
металлик
Страна производитель
Китай
Устройство приема-передачи различных сигналов между объектами, находящимися на удалении друг от друга. Изделие выполнено из качественных современных материалов, отличается прочностью, функциональностью долговечностью. Полностью отвечает требованиям, предъявляемым данному виду продукции.
Трансивер Huawei FC 16G 100M LC 34060779 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 42020 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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