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SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR

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SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 920 руб. 
Начислим 89 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723677
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
4 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
300
Страна производитель
Китай
Вес, г.
80

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR

Медиаконвертер TP-Link в форм-факторе SFP — компактное и сверхлёгкое решение весом всего 0,3 г для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Исполнение Duplex обеспечивает работу по оптоволоконному соединению, а разъём 1?LC и поддержка многомодового кабеля MM делают подключение удобным для совместимой сетевой инфраструктуры. Модель работает на длине волны 850 нм для передачи и приёма сигнала. Функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения. Серебристое исполнение аккуратно смотрится в оборудовании и подходит для профессиональных сетевых решений TP-Link.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
300
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер TP-Link в форм-факторе SFP — компактное и сверхлёгкое решение весом всего 0,3 г для передачи данных на скорости до 25 Гбит/с. Исполнение Duplex обеспечивает работу по оптоволоконному соединению, а разъём 1?LC и поддержка многомодового кабеля MM делают подключение удобным для совместимой сетевой инфраструктуры. Модель работает на длине волны 850 нм для передачи и приёма сигнала. Функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения. Серебристое исполнение аккуратно смотрится в оборудовании и подходит для профессиональных сетевых решений TP-Link.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер TP-Link SM6110-SR - стоимость товара 4920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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