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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-4%
4 680 руб.  4 860 руб. 
Начислим 112 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 559928
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
4 680 руб. -4%
4 860 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Размеры в упаковке, см
12х6х2
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A

Медиаконвертеры DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 20 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC. Медиаконвертеры DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные медиаконвертеры используются в паре. На одной стороне медиаконвертер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй медиаконвертер работает наоборот.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Описание
Медиаконвертеры DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 20 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC. Медиаконвертеры DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные медиаконвертеры используются в паре. На одной стороне медиаконвертер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй медиаконвертер работает наоборот.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A - по цене 4680 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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