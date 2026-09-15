Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
Медиаконвертеры DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU (работают в паре) преобразуют сигнал стандарта 100/1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения (до 20 км) между двумя устройствами. Данные медиаконвертеры оснащены одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним оптическим портом с разъемом SC. Медиаконвертеры DMC-G20SC-BXD и DMC-G20SC-BXU обеспечивают прием и передачу данных по одному волокну, используя две разные длины волн. Данные медиаконвертеры используются в паре. На одной стороне медиаконвертер использует одну длину волны для передачи и вторую длину волны для приема данных. На другой стороне второй медиаконвертер работает наоборот.
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