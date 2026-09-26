SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб.
В наличии
Код товара: 622344
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 700 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
70
Описание товара SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT
Трансивер Intel E10GSFP формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 10 км, содержит разъем Duplex LC. Цвет - серый. Производитель - Китай.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G02SC/A1A
-
В наличииЦена 4 690 руб.1173 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 4 690 руб. 4 860 руб.1173 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G20SC-BXU/A1A
-
В наличииЦена 4 790 руб.1198 руб. в СплитКабель прямого подключения Mikrotik SFP/SFP+/SFP28 3m (XS+DA0003...
-
В наличииЦена 4 930 руб.1233 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-SR
-
В наличииЦена 5 250 руб.1313 руб. в СплитТрансивер D-Link 712/A2A (712/A2A)
-
В наличииЦена 5 440 руб.1360 руб. в СплитКабель прямого подключения MikroTik QSFP+ 1m (XQ+DA0001)
-
В наличииЦена 6 630 руб.1658 руб. в СплитМодуль MikroTik S+RJ10 SFP+
-
В наличииЦена 7 710 руб.1928 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
-
В наличииЦена 11 240 руб.2810 руб. в СплитSFP-трансивер D-Link 410T/A2A
-
В наличииЦена 13 700 руб.3425 руб. в СплитМодуль MikroTik XS+31LC10D SFP/SFP+/SFP28
-
В наличииЦена 15 750 руб.3938 руб. в СплитТрансивер UBIQUITI UACC-OM-SFP28-LR
Трансивер Intel E10GSFP формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 10 км, содержит разъем Duplex LC. Цвет - серый. Производитель - Китай.
SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - этот товар вы можете купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT