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SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT

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Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 1
Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 2
Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 3
Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевая карта
  • Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 1
  • Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 2
  • Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 3
  • Сетевая карта Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 700 руб. 
Начислим 113 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 622344
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT
4 700 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х8х4
Вес, г.
70

Описание товара SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT

Трансивер Intel E10GSFP формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 10 км, содержит разъем Duplex LC. Цвет - серый. Производитель - Китай.

Отзывы о товаре SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT




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Характеристики
Бренд
Intel
Тип товара
Сетевая карта
Страна производитель
Китай
Описание
Трансивер Intel E10GSFP формата SFP+ обеспечивает передачу данных по одномодовому кабелю в среде 10GBase-LR с длиной волны приема/передачи 1310 нм/1310 нм на дистанции до 10 км, содержит разъем Duplex LC. Цвет - серый. Производитель - Китай.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP модуль Intel E10GSFPLR FTLX1471D3BCV-IT - этот товар вы можете купить по цене 4700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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