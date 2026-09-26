Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Дальность передачи данных, км
0.1
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
6 630 руб.
В наличии
Код товара: 627250
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
6 630 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
50
Описание товара Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+
Оснащенный разъемом RJ-45 универсальный конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s представляет собой уникальный модуль, который обеспечивает скорость соединения до 10 Гбит/c, что позволяет использовать подключения через порт RJ-45 нового поколения. Обмен данными обеспечивается на максимальное расстояние в 200 м. Конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s обеспечивает бесперебойную работу в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов. Ожидаемое время наработки на отказ при температуре 25 градусов составляет 100000 ч. Изготовлен конвертер в прочном металлическом корпусе, удобный в использовании.
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Бренд
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
золотой
Исполнение
Duplex
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Оснащенный разъемом RJ-45 универсальный конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s представляет собой уникальный модуль, который обеспечивает скорость соединения до 10 Гбит/c, что позволяет использовать подключения через порт RJ-45 нового поколения. Обмен данными обеспечивается на максимальное расстояние в 200 м. Конвертер MikroTik S+RJ10 SFP+ RJ45 10Gbit/s обеспечивает бесперебойную работу в температурном диапазоне от -20 до +60 градусов. Ожидаемое время наработки на отказ при температуре 25 градусов составляет 100000 ч. Изготовлен конвертер в прочном металлическом корпусе, удобный в использовании.
Модуль MikroTik S+RJ10 SFP+ – стоимость товара 6630 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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