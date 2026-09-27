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SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR

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SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
7 710 руб. 
Начислим 142 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
7 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
LC
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR

TP-Link SM6110-LR — это 25-гигабитный оптический модуль форм-фактора SFP+/SFP28, предназначенный для работы с одномодовым волокном. Он оснащен разъемом Dual LC и поддерживает передачу данных на длине волны 1310 нм на расстояние до 10 километров. Основные характеристики: Производитель : TP-Link Модель : SM6110-LR Форм-фактор : SFP+/SFP28 Тип волокна : Одномодовое 9/125 Длина волны : 1310 нм Коннектор : Dual LC Скорость передачи данных : 10/25 Гбит/с Поддержка DDM (Digital Diagnostic Monitoring) : Да Поддержка SFP-MSA (Small Form-Factor Pluggable Multi-Source Agreement) : Да Поддержка горячей замены (Hot Plug) : Да Габариты (НЕТТО) : 5.700 x 1.400 x 1.200 см Вес (НЕТТО) : Нет данных Рабочая температура : от 0 °C до +70 °C Температура хранения : от –40 °C до +85 °C Влажность воздуха при эксплуатации : 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении : 5–90% без образования конденсата Особенности: Поддержка DDM : Позволяет мониторить состояние модуля и волокна, что упрощает диагностику и обслуживание сети. Поддержка SFP-MSA : Обеспечивает совместимость с различными устройствами и коммутаторами. Поддержка горячей замены : Позволяет безопасно и быстро заменять модули без необходимости выключения системы. Этот оптический модуль TP-Link SM6110-LR идеально подходит для использования в высокопроизводительных сетях, требующих высокой пропускной способности и надежности на больших расстояниях.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
LC
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link SM6110-LR — это 25-гигабитный оптический модуль форм-фактора SFP+/SFP28, предназначенный для работы с одномодовым волокном. Он оснащен разъемом Dual LC и поддерживает передачу данных на длине волны 1310 нм на расстояние до 10 километров. Основные характеристики: Производитель : TP-Link Модель : SM6110-LR Форм-фактор : SFP+/SFP28 Тип волокна : Одномодовое 9/125 Длина волны : 1310 нм Коннектор : Dual LC Скорость передачи данных : 10/25 Гбит/с Поддержка DDM (Digital Diagnostic Monitoring) : Да Поддержка SFP-MSA (Small Form-Factor Pluggable Multi-Source Agreement) : Да Поддержка горячей замены (Hot Plug) : Да Габариты (НЕТТО) : 5.700 x 1.400 x 1.200 см Вес (НЕТТО) : Нет данных Рабочая температура : от 0 °C до +70 °C Температура хранения : от –40 °C до +85 °C Влажность воздуха при эксплуатации : 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении : 5–90% без образования конденсата Особенности: Поддержка DDM : Позволяет мониторить состояние модуля и волокна, что упрощает диагностику и обслуживание сети. Поддержка SFP-MSA : Обеспечивает совместимость с различными устройствами и коммутаторами. Поддержка горячей замены : Позволяет безопасно и быстро заменять модули без необходимости выключения системы. Этот оптический модуль TP-Link SM6110-LR идеально подходит для использования в высокопроизводительных сетях, требующих высокой пропускной способности и надежности на больших расстояниях.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR - купить по цене 7710 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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