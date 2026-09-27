SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
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Характеристики
Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM6110-LR
TP-Link SM6110-LR — это 25-гигабитный оптический модуль форм-фактора SFP+/SFP28, предназначенный для работы с одномодовым волокном. Он оснащен разъемом Dual LC и поддерживает передачу данных на длине волны 1310 нм на расстояние до 10 километров. Основные характеристики: Производитель : TP-Link Модель : SM6110-LR Форм-фактор : SFP+/SFP28 Тип волокна : Одномодовое 9/125 Длина волны : 1310 нм Коннектор : Dual LC Скорость передачи данных : 10/25 Гбит/с Поддержка DDM (Digital Diagnostic Monitoring) : Да Поддержка SFP-MSA (Small Form-Factor Pluggable Multi-Source Agreement) : Да Поддержка горячей замены (Hot Plug) : Да Габариты (НЕТТО) : 5.700 x 1.400 x 1.200 см Вес (НЕТТО) : Нет данных Рабочая температура : от 0 °C до +70 °C Температура хранения : от –40 °C до +85 °C Влажность воздуха при эксплуатации : 10–90% без образования конденсата Влажность воздуха при хранении : 5–90% без образования конденсата Особенности: Поддержка DDM : Позволяет мониторить состояние модуля и волокна, что упрощает диагностику и обслуживание сети. Поддержка SFP-MSA : Обеспечивает совместимость с различными устройствами и коммутаторами. Поддержка горячей замены : Позволяет безопасно и быстро заменять модули без необходимости выключения системы. Этот оптический модуль TP-Link SM6110-LR идеально подходит для использования в высокопроизводительных сетях, требующих высокой пропускной способности и надежности на больших расстояниях.
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