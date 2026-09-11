Трансивер HPE J4858D Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR

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Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.5
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
15 400 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 541007
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**Трансивер HPE J4858D HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR**
Трансивер HPE J4858D от HPE Aruba представляет собой высококачественное устройство для передачи данных на большие расстояния. Он оснащён разъёмом LC и поддерживает технологию MMF (многомодовое оптоволокно), что обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстояние до 500 метров.
Этот трансивер идеально подходит для использования в сетях с высокой пропускной способностью и обеспечивает надёжное соединение между устройствами. Он совместим с различными сетевыми решениями и может использоваться в различных отраслях, включая корпоративные сети, образовательные учреждения и государственные организации.
Основные характеристики:
* Тип: трансивер;
* Производитель: HPE Aruba;
* Модель: J4858D;
* Скорость передачи данных: 1 Гбит/с;
* Разъём: LC;
* Технология: MMF;
* Расстояние передачи: до 500 метров;
* Совместимость: различные сетевые решения.
**Трансивер HPE J4858D HPE Aruba 1G SFP LC SX 500m MMF XCVR**
Трансивер HPE J4858D от HPE Aruba представляет собой высококачественное устройство для передачи данных на большие расстояния. Он оснащён разъёмом LC и поддерживает технологию MMF (многомодовое оптоволокно), что обеспечивает стабильную передачу сигнала на расстояние до 500 метров.
Этот трансивер идеально подходит для использования в сетях с высокой пропускной способностью и обеспечивает надёжное соединение между устройствами. Он совместим с различными сетевыми решениями и может использоваться в различных отраслях, включая корпоративные сети, образовательные учреждения и государственные организации.
Основные характеристики:
* Тип: трансивер;
* Производитель: HPE Aruba;
* Модель: J4858D;
* Скорость передачи данных: 1 Гбит/с;
* Разъём: LC;
* Технология: MMF;
* Расстояние передачи: до 500 метров;
* Совместимость: различные сетевые решения.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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