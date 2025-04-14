Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 440 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 634283
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Цвет
черный
Интерфейсы
SPI
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х16х9
Вес, г.
490
Описание товара Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1)
Модуль TPM (доверенный платформенный модуль) от ASUS представляет собой надёжное решение для обеспечения безопасности данных и аутентификации. Он соответствует стандартам безопасности и обеспечивает защиту информации на вашем устройстве.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Модуль TPM (доверенный платформенный модуль) от ASUS представляет собой надёжное решение для обеспечения безопасности данных и аутентификации. Он соответствует стандартам безопасности и обеспечивает защиту информации на вашем устройстве.
Достоинства:
Комментарий:
Отлично . Встал на место. Надеюсь все исправно и он спасает то, что защищает
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, бра под 11й шиндовз.
Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль Asus TPM-SPI OEM (90MC07D0-M0XBN1)
Достоинства:
Комментарий:
Отлично . Встал на место. Надеюсь все исправно и он спасает то, что защищает
Достоинства:
Комментарий:
Рабочий, бра под 11й шиндовз.