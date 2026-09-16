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SFP-трансивер TP-Link SM311LM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM311LM

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LM - фото 1
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LM - фото 2
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LM - фото 3
  • SFP-трансивер TP-Link SM311LM - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 150 руб. 
Начислим 67 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723668
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер TP-Link SM311LM
2 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
горячая замена, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
13х8х4
Вес, г.
60

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM311LM

TP-Link TL-SM311LM нужен, когда сеть выходит за пределы одного помещения или требуется более надежный аплинк, чем обычная витая пара. В реальных объектах это происходит быстро: появляется второй шкаф на этаже, серверная зона, складская часть, отдельный кабинет руководства, точки доступа в дальних помещениях. В этот момент хочется не "тянуть медь как получится", а сделать нормальную магистраль, которая работает стабильно и не зависит от помех. SFP-модуль решает задачу просто: вставили TL-SM311LM в SFP-слот коммутатора, подключили оптический патчкорд - и порт становится оптическим. Дальше вы можете связать два коммутатора, подключить распределительный шкаф или вывести аплинк к ядру сети. В итоге сеть становится аккуратной и предсказуемой, а дальнейшее расширение не превращается в хаос.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM311LM




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
горячая замена, DOM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Описание
TP-Link TL-SM311LM нужен, когда сеть выходит за пределы одного помещения или требуется более надежный аплинк, чем обычная витая пара. В реальных объектах это происходит быстро: появляется второй шкаф на этаже, серверная зона, складская часть, отдельный кабинет руководства, точки доступа в дальних помещениях. В этот момент хочется не "тянуть медь как получится", а сделать нормальную магистраль, которая работает стабильно и не зависит от помех. SFP-модуль решает задачу просто: вставили TL-SM311LM в SFP-слот коммутатора, подключили оптический патчкорд - и порт становится оптическим. Дальше вы можете связать два коммутатора, подключить распределительный шкаф или вывести аплинк к ядру сети. В итоге сеть становится аккуратной и предсказуемой, а дальнейшее расширение не превращается в хаос.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер TP-Link SM311LM - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 2150 руб., позвонив по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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