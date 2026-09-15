Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR
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Характеристики
Описание товара Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR
Оптический модуль LR-LINK LRXP0010-Y3ATR 10G SFP+ отличается сверхнизким энергопотреблением и обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния. Интерфейс модуля представляет собой небольшой корпус с электрическим портом RJ45, поддерживающим «горячую» замену, соответствует стандарту 10G Ethernet и стандарту SFP MSA (Multi-Source Agreement), поддерживает скорость передачи данных 10G и использует для связи витые пары категории 6a/7. Совместим с коммутаторами, сетевыми адаптерами и другим оборудованием различных производителей, широко используется в центрах обработки данных и корпоративных сетях. Соответствует требованиям сертификации RoHS 2.0, REACH, CE и FCC. Благодаря стандартному интерфейсу RJ45 данный продукт совместим с традиционными сетями и позволяет увеличить скорость передачи данных Ethernet без изменения существующей проводки. Это недорогое и предпочтительное решение для модернизации сетей Ethernet.
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