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Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR

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Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR - фото 1
Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Оптические разъемы
1xLC
Дальность передачи данных, км
0.03
  • Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR - фото 1
  • Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 554906
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR
3 190 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Оптические разъемы
1xLC
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.03
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
7х2х2
Вес, г.
10

Описание товара Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR

Оптический модуль LR-LINK LRXP0010-Y3ATR 10G SFP+ отличается сверхнизким энергопотреблением и обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния. Интерфейс модуля представляет собой небольшой корпус с электрическим портом RJ45, поддерживающим «горячую» замену, соответствует стандарту 10G Ethernet и стандарту SFP MSA (Multi-Source Agreement), поддерживает скорость передачи данных 10G и использует для связи витые пары категории 6a/7. Совместим с коммутаторами, сетевыми адаптерами и другим оборудованием различных производителей, широко используется в центрах обработки данных и корпоративных сетях. Соответствует требованиям сертификации RoHS 2.0, REACH, CE и FCC. Благодаря стандартному интерфейсу RJ45 данный продукт совместим с традиционными сетями и позволяет увеличить скорость передачи данных Ethernet без изменения существующей проводки. Это недорогое и предпочтительное решение для модернизации сетей Ethernet.

Отзывы о товаре Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR




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Характеристики
Бренд
Lr-Link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Оптические разъемы
1xLC
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.03
Страна производитель
Китай
Описание
Оптический модуль LR-LINK LRXP0010-Y3ATR 10G SFP+ отличается сверхнизким энергопотреблением и обеспечивает передачу сигнала на большие расстояния. Интерфейс модуля представляет собой небольшой корпус с электрическим портом RJ45, поддерживающим «горячую» замену, соответствует стандарту 10G Ethernet и стандарту SFP MSA (Multi-Source Agreement), поддерживает скорость передачи данных 10G и использует для связи витые пары категории 6a/7. Совместим с коммутаторами, сетевыми адаптерами и другим оборудованием различных производителей, широко используется в центрах обработки данных и корпоративных сетях. Соответствует требованиям сертификации RoHS 2.0, REACH, CE и FCC. Благодаря стандартному интерфейсу RJ45 данный продукт совместим с традиционными сетями и позволяет увеличить скорость передачи данных Ethernet без изменения существующей проводки. Это недорогое и предпочтительное решение для модернизации сетей Ethernet.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 3190 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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