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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A

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Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A - фото 1
Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Сетевой адаптер
  • Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A - фото 1
  • Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-16%
3 470 руб.  4 110 руб. 
Начислим 91 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627267
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A
3 470 руб. -16%
4 110 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Размеры в упаковке, см
10х7х3
Вес, г.
240

Описание товара Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A

Конвертер D-Link DMC-F15SC является высокотехнологичным устройством, преобразующим сигнал типа 10BASE-T/100BASETX Fast Ethernet в 100BASE-FX Fast Ethernet. Используется для этого одномодовый оптический кабель, поэтому на выходе получается стабильный сигнал. Длина волны - 1310 нм. Максимальный размер пакета - 16 КБ.

Отзывы о товаре Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A




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Характеристики
Бренд
D-LINK
Тип товара
Сетевой адаптер
Описание
Конвертер D-Link DMC-F15SC является высокотехнологичным устройством, преобразующим сигнал типа 10BASE-T/100BASETX Fast Ethernet в 100BASE-FX Fast Ethernet. Используется для этого одномодовый оптический кабель, поэтому на выходе получается стабильный сигнал. Длина волны - 1310 нм. Максимальный размер пакета - 16 КБ.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Медиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A - по цене 3470 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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