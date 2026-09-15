Медиаконвертер TP-Link MC111CS
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC111CS
MC111CS – это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 100BASE-FX с витой парой 100Base-TX и наоборот. Устройство поддерживает технологию WDM, что позволяет вам сэкономить 50% стоимости кабеля, так как передача и получение производится по одному и тому же кабелю. Разработанный специально под стандарты IEEE 802.3u 10/100Base-TX и 100Base-FX, медиаконвертер MC111CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. MC111CS относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер (LX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью. При передаче и получении данных конвертер работает на длинах волн 1550 нм при передаче и 1310 нм при получении. Таким образом, чтобы взаимодействовать с MC111CS, устройства на другом конце провода должны работать на 1310 нм при передаче и 1550 нм при получении. Так, медиаконвертер MC112CS, выпускаемый компанией TP-LINK, является именно таким устройством, и полностью совместим с MC111CS.
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