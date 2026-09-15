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Медиаконвертер TP-Link MC111CS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер TP-Link MC111CS

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Медиаконвертер TP-Link MC111CS - фото 3
Медиаконвертер TP-Link MC111CS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
  • Медиаконвертер TP-Link MC111CS - фото 1
  • Медиаконвертер TP-Link MC111CS - фото 2
  • Медиаконвертер TP-Link MC111CS - фото 3
  • Медиаконвертер TP-Link MC111CS - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 640 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579251
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
460

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC111CS

MC111CS – это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 100BASE-FX с витой парой 100Base-TX и наоборот. Устройство поддерживает технологию WDM, что позволяет вам сэкономить 50% стоимости кабеля, так как передача и получение производится по одному и тому же кабелю. Разработанный специально под стандарты IEEE 802.3u 10/100Base-TX и 100Base-FX, медиаконвертер MC111CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. MC111CS относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер (LX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью. При передаче и получении данных конвертер работает на длинах волн 1550 нм при передаче и 1310 нм при получении. Таким образом, чтобы взаимодействовать с MC111CS, устройства на другом конце провода должны работать на 1310 нм при передаче и 1550 нм при получении. Так, медиаконвертер MC112CS, выпускаемый компанией TP-LINK, является именно таким устройством, и полностью совместим с MC111CS.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC111CS




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Описание
MC111CS – это медиаконвертер, служащий для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 100BASE-FX с витой парой 100Base-TX и наоборот. Устройство поддерживает технологию WDM, что позволяет вам сэкономить 50% стоимости кабеля, так как передача и получение производится по одному и тому же кабелю. Разработанный специально под стандарты IEEE 802.3u 10/100Base-TX и 100Base-FX, медиаконвертер MC111CS предназначен для использования с одномодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. MC111CS относится к классу приборов, использующих длинноволновой лазер (LX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью. При передаче и получении данных конвертер работает на длинах волн 1550 нм при передаче и 1310 нм при получении. Таким образом, чтобы взаимодействовать с MC111CS, устройства на другом конце провода должны работать на 1310 нм при передаче и 1550 нм при получении. Так, медиаконвертер MC112CS, выпускаемый компанией TP-LINK, является именно таким устройством, и полностью совместим с MC111CS.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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