Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)
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Характеристики
Тип товара
Кабель
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 850 руб.
В наличии
Код товара: 627377
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Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 850 руб.
- Гарантия производителя: 1 год
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Кабель
Цвет
черный
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
38х18х6
Вес, г.
200
Описание товара Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)
Кабель прямого подключения MikroTik XQ+DA0003 Удлиненная версия кабеля прямого подключения 40/100 Gigabit QSFP28. Длина этого кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы достичь всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Подключите любые два MikroTik 100 Gigabit Heroes (CCR2216 и CRS504) без проблем — этот кабель имеет встроенные модули QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! Длина кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы добраться до всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Он довольно гибкий — вы можете держать свои устройства отдельно или друг на друге.
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Бренд
Тип товара
Кабель
Цвет
черный
Скорость передачи данных, Гбит/с
100 Гбит/с
Страна производитель
Китай
Кабель прямого подключения MikroTik XQ+DA0003 Удлиненная версия кабеля прямого подключения 40/100 Gigabit QSFP28. Длина этого кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы достичь всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Подключите любые два MikroTik 100 Gigabit Heroes (CCR2216 и CRS504) без проблем — этот кабель имеет встроенные модули QSFP28. Просто подключите его и наслаждайтесь скоростью! Длина кабеля составляет 3 метра — идеальная длина, чтобы добраться до всех необходимых точек, сохраняя при этом чистоту и порядок в серверной комнате. Он довольно гибкий — вы можете держать свои устройства отдельно или друг на друге.
Купить Кабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003) - по цене 3850 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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