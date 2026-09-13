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SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR

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SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 1
SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 2
SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 3
SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 4
SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 5
SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
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  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 2
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 3
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 4
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 5
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 220 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 723674
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Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-LR
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR

TL-SM5110-LR — оптический Single Mode модуль/трансивер SFP+ 10 Гбит с разъемом LC с шлифовкой UPC, работающий в волновом спектре Tx/Rx: 1310 нм. Обеспечивает передачу данных по оптическому соединению на расстояние до 10 км.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM5110-LR




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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-LR
Развернуть
Питание
3,3 В
Страна производитель
Китай
Описание
TL-SM5110-LR — оптический Single Mode модуль/трансивер SFP+ 10 Гбит с разъемом LC с шлифовкой UPC, работающий в волновом спектре Tx/Rx: 1310 нм. Обеспечивает передачу данных по оптическому соединению на расстояние до 10 км.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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