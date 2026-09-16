Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб.
В наличии
Код товара: 741063
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
3 130 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1 ? 10/100/1000Base?T разъём RJ?45, 1 ? 1000Base?LX разъём SC
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
120
Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A
ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по оптическому кабелю. OMCG20SC-BXD поддерживает технологию WDM и работает в паре с OMCG20SC-BXU. Устройства обеспечивают прием и передачу данных на расстояние до 20 км по одному одномодовому оптическому кабелю, используя для этого две разные длины волн. Длина волны OMCG20SC-BXD при передаче данных по оптоволокну составляет 1550 нм, при получении данных – 1310 нм.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1550
Длина волны RX, нм
1310
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1 ? 10/100/1000Base?T разъём RJ?45, 1 ? 1000Base?LX разъём SC
Страна производитель
Китай
ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по оптическому кабелю. OMCG20SC-BXD поддерживает технологию WDM и работает в паре с OMCG20SC-BXU. Устройства обеспечивают прием и передачу данных на расстояние до 20 км по одному одномодовому оптическому кабелю, используя для этого две разные длины волн. Длина волны OMCG20SC-BXD при передаче данных по оптоволокну составляет 1550 нм, при получении данных – 1310 нм.
Купить Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A - по цене 3130 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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