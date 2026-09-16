Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб.
В наличии
Код товара: 723319
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 880 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250
Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A
Медиаконвертер OMCG10SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 10 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитТрансивер D-Link 431XT/B1A
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитМодуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитТрансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik S-55DLC80D 1.25Gbps, SM, 1550nm, 80km, Dual ...
-
В наличииЦена 3 470 руб. 4 110 руб.868 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМедиаконвертер TP-Link MC200CM
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитSFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
-
В наличииЦена 4 220 руб.1055 руб. в СплитТрансивер D-Link 432XT/B1A
Бренд
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер OMCG10SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 10 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - купить по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A