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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A

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Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 1
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 2
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 3
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 4
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 1
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 2
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 3
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 4
  • Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 880 руб. 
Начислим 52 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723319
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A
2 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Страна производитель
Китай
Вес, г.
250

Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A

Медиаконвертер OMCG10SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 10 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.

Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
10
Интерфейсы
• Порт 10/100/1000Base-T с разъемом RJ-45 • Порт 1000Base-LX с разъемом SC
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер OMCG10SC преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по одномодовому оптическому кабелю, что позволяет увеличить расстояние соединения до 10 км между двумя устройствами. Данный медиаконвертер оснащен одним портом с разъемом RJ-45 для витой пары и одним портом с разъемом SC для оптоволоконного кабеля.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A - купить по цене 2880 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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