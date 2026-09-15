SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 655341
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
230
Описание товара SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310)
Двунаправленный SFP-модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF оснащен двумя оптическими LC-разъемами для подключения волоконно-оптических кабелей. Обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км на скорости 1.25 Гбит/с.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитМодуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитТрансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik S-55DLC80D 1.25Gbps, SM, 1550nm, 80km, Dual ...
-
В наличииЦена 3 470 руб. 4 110 руб.868 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-F15SC/B1A
-
В наличииЦена 3 840 руб.960 руб. в СплитМедиаконвертер TP-Link MC200CM
-
В наличииЦена 3 850 руб.963 руб. в СплитКабель прямого подключения Mikrotik QSFP28 3m (XQ+DA0003)
-
В наличииЦена 3 880 руб.970 руб. в СплитSFP модуль SNR SNR-SFP28-SR
-
В наличииЦена 4 010 руб.1003 руб. в СплитМедиаконвертер D-Link DMC-G10SC/A1A
-
В наличииЦена 4 220 руб.1055 руб. в СплитТрансивер D-Link 432XT/B1A
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитМедиаконвертер MikroTik SFP-RJ45 (RBFTC11)
Бренд
Тип товара
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Питание
3.3 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Двунаправленный SFP-модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF оснащен двумя оптическими LC-разъемами для подключения волоконно-оптических кабелей. Обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км на скорости 1.25 Гбит/с.
SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310)