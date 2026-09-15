Top.Mail.Ru
SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310)

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото 1
SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото 2
SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
  • SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото 1
  • SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото 2
  • SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 655341
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HIKVISION
Тип товара
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Питание
3.3 В
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х10
Вес, г.
230

Описание товара SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310)

Двунаправленный SFP-модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF оснащен двумя оптическими LC-разъемами для подключения волоконно-оптических кабелей. Обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км на скорости 1.25 Гбит/с.

Отзывы о товаре SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310)




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
HIKVISION
Тип товара
Форм-фактор
SFP
Цвет
серый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Питание
3.3 В
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Двунаправленный SFP-модуль Hikvision HK-SFP-1.25G-20-1310-DF оснащен двумя оптическими LC-разъемами для подключения волоконно-оптических кабелей. Обеспечивает передачу данных на расстояние до 20 км на скорости 1.25 Гбит/с.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-Модуль трансивер Hikvision (HK-1.25G-20-1310) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...