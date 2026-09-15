Top.Mail.Ru
Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - фото 1
Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - фото 2
Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Дальность передачи данных, км
0.1
  • Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - фото 1
  • Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - фото 2
  • Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 120 руб. 
Начислим 85 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 627251
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
3 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х1х1
Вес, г.
70

Описание товара Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP

S-RJ01 - проводной модуль для устройств Cloud Core для работы в Ethernet сетях, а также любых устройств с поддержкой SFP стандарта. Имеет один 10/100/1000M Gigabit Ethernet порт, обеспечивает передачу данных по сетевому кабелю на расстояние до 100 м.

Отзывы о товаре Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Mikrotik
Тип товара
Трансиверы
Цвет
серый
Скорость передачи данных, Гбит/с
1.25 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.1
Страна производитель
Китай
Описание
S-RJ01 - проводной модуль для устройств Cloud Core для работы в Ethernet сетях, а также любых устройств с поддержкой SFP стандарта. Имеет один 10/100/1000M Gigabit Ethernet порт, обеспечивает передачу данных по сетевому кабелю на расстояние до 100 м.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Модуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP - по цене 3120 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...