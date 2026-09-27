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Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A

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Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 130 руб. 
Начислим 84 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741064
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A
3 130 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1 ? 10/100/1000Base-T с разъёмом RJ-45 (медь); 1 ? 1000Base-LX с разъёмом SC (оптика)
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
9х7х3
Вес, г.
120

Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A

ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по оптическому кабелю. OMCG20SC-BXU поддерживает технологию WDM и работает в паре с OMCG20SC-BXD. Устройства обеспечивают прием и передачу данных на расстояние до 20 км по одному одномодовому оптическому кабелю, используя для этого две разные длины волн. Длина волны OMCG20SC-BXU при передаче данных по оптоволокну составляет 1310 нм, при получении данных – 1550 нм.

Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A




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Характеристики
Бренд
ORIGO
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Интерфейсы
1 ? 10/100/1000Base-T с разъёмом RJ-45 (медь); 1 ? 1000Base-LX с разъёмом SC (оптика)
Страна производитель
Китай
Описание
ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU преобразует сигнал стандарта 1000Base-T Gigabit Ethernet по витой паре в сигнал стандарта 1000Base-LX Gigabit Ethernet по оптическому кабелю. OMCG20SC-BXU поддерживает технологию WDM и работает в паре с OMCG20SC-BXD. Устройства обеспечивают прием и передачу данных на расстояние до 20 км по одному одномодовому оптическому кабелю, используя для этого две разные длины волн. Длина волны OMCG20SC-BXU при передаче данных по оптоволокну составляет 1310 нм, при получении данных – 1550 нм.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A - стоимость товара 3130 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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