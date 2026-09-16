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SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR - фото 1
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR - фото 2
  • SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 310 руб. 
Начислим 43 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 723675
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR
2 310 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-SR
Страна производитель
Китай
Вес, г.
60

Описание товара SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR

SFP+ модуль TP-LINK [TL-SM5110-SR] с серебристым металлическим корпусом выпускается в качестве трансивера для приема и передачи данных по многомодовой оптоволоконной линии стандарта Ethernet 10 ГБит/с. Модуль с разъемом LC/UPC использует длину волны 850 нм и поддерживает использование на кабеле длиной до 300 м. Модуль SFP+ для обеспечения дуплексной связи TP-LINK [TL-SM5110-SR] поддерживает горячую замену и цифровой диагностический мониторинг (DDM). Вы сможете использовать интерфейсный модуль с коммутаторами с портами 10G SFP+.

Отзывы о товаре SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TP-link
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
2xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Интерфейсы
Ethernet 10GBase-SR
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Страна производитель
Китай
Описание
SFP+ модуль TP-LINK [TL-SM5110-SR] с серебристым металлическим корпусом выпускается в качестве трансивера для приема и передачи данных по многомодовой оптоволоконной линии стандарта Ethernet 10 ГБит/с. Модуль с разъемом LC/UPC использует длину волны 850 нм и поддерживает использование на кабеле длиной до 300 м. Модуль SFP+ для обеспечения дуплексной связи TP-LINK [TL-SM5110-SR] поддерживает горячую замену и цифровой диагностический мониторинг (DDM). Вы сможете использовать интерфейсный модуль с коммутаторами с портами 10G SFP+.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SFP-трансивер TP-Link SM5110-SR - по цене 2310 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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