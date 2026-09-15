Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 280 руб.
В наличии
Код товара: 627253
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
2 280 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Трансиверы
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
5х1х1
Вес, г.
20
Описание товара Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP
S-31DLC20D - SFP трансивер 1.25G с длиной волны 1310nm и двумя разъемами LC, длина кабеля до 20 км для одномодного кабеля. Имеется функция DDM. Модуль овместим с RB260GS, RB2011iLS, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-РМ, RB2011UiAS-2HnD, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM и CRS125-24G-1S-2HnD-IN и другим аналогичный оборудованием. Передача и прием данных идут по разным волокнам, что позволяет использовать с разных сторон канала одинаковые оптические модули. Использовать двунаправленные SFP модули для создания новых сетей не нужно, т.к. идет перерасход оптического волокна
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM5110-SR
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитМедиаконвертер TP-Link MC211CS-2
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитМедиаконвертер TP-Link MC212CS-2
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитТрансивер D-Link 431XT/B1A
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитМодуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXU/A1A
-
В наличииЦена 3 190 руб.798 руб. в СплитТрансивер LR-Link 30M SFP+ LRXP0010-Y3ATR
-
В наличииЦена 3 430 руб.858 руб. в СплитSFP Модуль MikroTik S-55DLC80D 1.25Gbps, SM, 1550nm, 80km, Dual ...
S-31DLC20D - SFP трансивер 1.25G с длиной волны 1310nm и двумя разъемами LC, длина кабеля до 20 км для одномодного кабеля. Имеется функция DDM. Модуль овместим с RB260GS, RB2011iLS, RB2011iLS-IN, RB2011UiAS-IN, RB2011UiAS-РМ, RB2011UiAS-2HnD, RB2011UiAS-2HnD-IN, CCR1036-12G-4S, CRS125-24G-1S-IN, CRS125-24G-1S-RM и CRS125-24G-1S-2HnD-IN и другим аналогичный оборудованием. Передача и прием данных идут по разным волокнам, что позволяет использовать с разных сторон канала одинаковые оптические модули. Использовать двунаправленные SFP модули для создания новых сетей не нужно, т.к. идет перерасход оптического волокна
Купить Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP - по цене 2280 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Модуль MikroTik S-31DLC20D SFP