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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A - фото 1
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A - фото 2
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A - фото 3
  • Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 
Начислим 69 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 729834
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A
2 300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
SNR
Цвет
серый
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
11х8х8
Вес, г.
50

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A

SNR-CVT-1000A медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX. Встроенный оптический передатчик предназначен для работы в одномодовом (SMF) оптическом волокне. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Поддерживает функцию LFP (Link Fault Pass-Through), функция медиаконвертеров, включающая оба порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и оптическим портом.

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A




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Характеристики
Бренд
SNR
Цвет
серый
Оптические разъемы
1xSC
Тип оптоволоконного кабеля
SM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Описание
SNR-CVT-1000A медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX. Встроенный оптический передатчик предназначен для работы в одномодовом (SMF) оптическом волокне. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Поддерживает функцию LFP (Link Fault Pass-Through), функция медиаконвертеров, включающая оба порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и оптическим портом.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A - этот товар вы можете купить по цене 2300 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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