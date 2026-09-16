Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A
SNR-CVT-1000A медиаконвертер 10/100/1000-Base-T / 100/1000Base-FX, Tx/Rx: 1310/1550нм осуществляет преобразование интерфейсов «витая пара – оптический кабель» для сетей Gigabit Ethernet 10/100/1000BASE-T и 100/1000BASE-FX. Встроенный оптический передатчик предназначен для работы в одномодовом (SMF) оптическом волокне. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Поддерживает функцию LFP (Link Fault Pass-Through), функция медиаконвертеров, включающая оба порта медиаконвертера только в том случае, если на обоих портах есть сигнал. Каждый медиаконвертер помещен в прочный металлический корпус и оснащен 1 портом RJ-45 для витой пары и оптическим портом.
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