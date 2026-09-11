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Медиаконвертер TP-Link MC210CS купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер TP-Link MC210CS

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Медиаконвертер TP-Link MC210CS
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579253
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Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
440

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC210CS

Медиаконвертер TP-Link MC210CS является высокотехнологичным и надежным устройством, которое подойдет пользователям, желающим преобразовать сигнал формата 1000BASE-LX/LH и передать его на витую пару 10/100/1000Base-T. Кроме того, передавать сигнал можно и в обратном направлении. Медиаконвертер TP-Link MC210CS оснащен разъемом CS, через который подключается одномодовый оптоволоконный кабель — такая комбинация дает на выходе стабильный и бесперебойный сигнал, что крайне важно при передаче больших объемов различных данных. Передавая и принимая данные, устройство функционирует при длине волны 1 310 нм, а использование длинноволнового лазера позволяет добиться максимальной возможной скорости. Также отметим, что на корпусе имеются специальные индикаторы — они позволяют пользователям понимать, в каком режиме конвертер находится в данный момент, что значительно упрощает эксплуатацию устройства. Кроме того, корпус сделан из прочного металла — это не дает пыли и влаге повредить комплектующие, расположенные внутри, что повышает срок возможного использования конвертера.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC210CS




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер TP-Link MC210CS является высокотехнологичным и надежным устройством, которое подойдет пользователям, желающим преобразовать сигнал формата 1000BASE-LX/LH и передать его на витую пару 10/100/1000Base-T. Кроме того, передавать сигнал можно и в обратном направлении. Медиаконвертер TP-Link MC210CS оснащен разъемом CS, через который подключается одномодовый оптоволоконный кабель — такая комбинация дает на выходе стабильный и бесперебойный сигнал, что крайне важно при передаче больших объемов различных данных. Передавая и принимая данные, устройство функционирует при длине волны 1 310 нм, а использование длинноволнового лазера позволяет добиться максимальной возможной скорости. Также отметим, что на корпусе имеются специальные индикаторы — они позволяют пользователям понимать, в каком режиме конвертер находится в данный момент, что значительно упрощает эксплуатацию устройства. Кроме того, корпус сделан из прочного металла — это не дает пыли и влаге повредить комплектующие, расположенные внутри, что повышает срок возможного использования конвертера.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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