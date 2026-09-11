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Медиаконвертер TP-Link MC200CM купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер TP-Link MC200CM

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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
  • Медиаконвертер TP-Link MC200CM - фото 1
  • Медиаконвертер TP-Link MC200CM - фото 2
  • Медиаконвертер TP-Link MC200CM - фото 3
  • Медиаконвертер TP-Link MC200CM - фото 4
  • Медиаконвертер TP-Link MC200CM - фото 5
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 840 руб. 
Начислим 97 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 579252
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Медиаконвертер TP-Link MC200CM
3 840 руб.
  • Гарантия производителя: 1 год
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
21х17х7
Вес, г.
440

Описание товара Медиаконвертер TP-Link MC200CM

Медиаконвертер TP-Link MC200CM – устройство, которое служит для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 1000BASE-SX с витой парой 1000Base-T и наоборот. Разработан специально под стандарты IEEE802.3ab 1000Base-T и IEEE802.3z 1000Base-SX и предназначен для использования с многомодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. При передаче и получении данных работает на длине волны 850 нм и относится к классу приборов, использующих коротковолновой лазер (SX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью. Среди других функций медиаконвертера TP-Link MC200CM можно отметить возможность его использования в качестве независимого изделия (для MC200CM не требуется шасси для крепления) или вместе с 19?? специальным шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X для порта ТХ, а также оснащенного светодиодными индикаторами состояния. Он позволяет увеличить протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 0,55 км. При этом скорость в полнодуплексном режиме для обоих портов ТХ и FX составляет 1000 Мбит/с. Предусмотрена возможность переключения режимов Force /Auto transfer для порта FX. Установленные светодиодные индикаторы позволяют быстро и удобно отслеживать активность сети. Используется внешний блок питания.

Отзывы о товаре Медиаконвертер TP-Link MC200CM




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Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Медиаконвертер
Цвет
серый
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.55
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер TP-Link MC200CM – устройство, которое служит для преобразования сигнала и последующего соединения оптоволоконного кабеля 1000BASE-SX с витой парой 1000Base-T и наоборот. Разработан специально под стандарты IEEE802.3ab 1000Base-T и IEEE802.3z 1000Base-SX и предназначен для использования с многомодовым оптоволоконным кабелем, подключаемым по разъему SC. При передаче и получении данных работает на длине волны 850 нм и относится к классу приборов, использующих коротковолновой лазер (SX) при осуществлении передачи с максимальной скоростью. Среди других функций медиаконвертера TP-Link MC200CM можно отметить возможность его использования в качестве независимого изделия (для MC200CM не требуется шасси для крепления) или вместе с 19?? специальным шасси TP-LINK с поддержкой Auto MDI/MDI-X для порта ТХ, а также оснащенного светодиодными индикаторами состояния. Он позволяет увеличить протяженность оптоволоконного канала на расстояние до 0,55 км. При этом скорость в полнодуплексном режиме для обоих портов ТХ и FX составляет 1000 Мбит/с. Предусмотрена возможность переключения режимов Force /Auto transfer для порта FX. Установленные светодиодные индикаторы позволяют быстро и удобно отслеживать активность сети. Используется внешний блок питания.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Медиаконвертер TP-Link MC200CM - по цене 3840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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