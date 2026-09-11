Top.Mail.Ru
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 1
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 2
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 3
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 4
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 5
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 6
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 7
Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Дальность передачи данных, км
0.3
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 1
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 2
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 3
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 4
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 5
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 6
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 7
  • Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 300 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 579280
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
TP-link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
20х15х15
Вес, г.
60

Описание товара Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR

Модуль SFP+ TP-LINK TL-SM5110-SR TL-SM5110-SR — это высокопроизводительный многомодовый SFP+ трансивер стандарта 10GBASE?SR с длиной волны 850 нм, поддерживающий дуплексную связь и предназначенный для увеличения расстояния подключения Ethernet 10 Гбит/с на 300 метров или 33 метра по оптоволоконному кабелю 50/125 мкм или 62,5/125 мкм соответственно. Стандарты и протоколыIEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472 Длина волны 850 нм Питание 3,3 В Тип волокна 50/125 мкм или 62,5/125 мкм многомод Макс. длина кабеля 300 м (OM3) Скорость передачи данных 10 Гбит/с Тип разъёма LC/UPC Безопасность и уровень излученияFCC, CE

Отзывы о товаре Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
TP-link
Тип товара
Трансиверы
Форм-фактор
SFP+
Цвет
серебристый
Исполнение
Duplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
850
Длина волны RX, нм
850
Функции
DDM
Скорость передачи данных, Гбит/с
10 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
0.3
Развернуть
Страна производитель
Китай
Описание
Модуль SFP+ TP-LINK TL-SM5110-SR TL-SM5110-SR — это высокопроизводительный многомодовый SFP+ трансивер стандарта 10GBASE?SR с длиной волны 850 нм, поддерживающий дуплексную связь и предназначенный для увеличения расстояния подключения Ethernet 10 Гбит/с на 300 метров или 33 метра по оптоволоконному кабелю 50/125 мкм или 62,5/125 мкм соответственно. Стандарты и протоколыIEEE 802.3ae, TCP/IP, SFF-8472 Длина волны 850 нм Питание 3,3 В Тип волокна 50/125 мкм или 62,5/125 мкм многомод Макс. длина кабеля 300 м (OM3) Скорость передачи данных 10 Гбит/с Тип разъёма LC/UPC Безопасность и уровень излученияFCC, CE
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Трансивер TP-Link TL-SM5110-SR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...