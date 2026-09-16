Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A
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Характеристики
Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A
Медиаконвертер ORIGO OMCF15SC преобразует сигналы между витой парой и оптоволоконным кабелем. Он передаёт данные со скоростью до 100 Мбит/с, подходит для локальных сетей с разной инфраструктурой. Металлический корпус и поддержка стандартов 802.3 и 802.3u обеспечивают долговечность и совместимость с оборудованием. Эти протоколы обеспечивают совместимость с Ethernet-сетями 10/100 Мбит/с, позволяя медиаконвертеру интегрироваться в существующую инфраструктуру. Это упрощает подключение устройств с разными интерфейсами, сохраняя скорость и стабильность передачи данных. Оптическое волокно SM (single mode) с длиной волны 1310 нм передаёт данные на расстояния до 15 км без потерь качества. Это подходит для соединения удалённых офисов или сетевых сегментов, где витая пара ограничена длиной до 100 м. Устройство крепится на стену, что экономит место и упрощает монтаж. Световые индикаторы Link/Act и PWR показывают состояние соединения и питания, позволяя быстро диагностировать работу. Поддержка Auto-MDI/MDI-X устраняет необходимость вручную настраивать тип кабеля. Металл защищает устройство от механических повреждений и улучшает теплоотвод, увеличивая срок службы. Потребляемая мощность 1.5 Вт снижает нагрузку на электросеть и уменьшает тепловыделение, что важно при установке в ограниченных пространствах.
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