Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Дальность передачи данных, км
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 180 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 723317
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Страна производитель
Китай
Вес, г.
130
Описание товара Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A
Медиаконвертер ORIGO в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по многомодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 2 км. Скорость передачи составляет 0,1 Гбит/с, а длина волны приёмника и передатчика — 1310 нм. Исполнение Simplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобную конфигурацию подключения. Чёрный медиаконвертер весом всего 0,134 г не создаёт лишней нагрузки на оборудование. Поддержка горячей замены упрощает обслуживание, а функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения.
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 2 100 руб.525 руб. в СплитМедиаконвертер Osnovo OSN-11563
-
В наличииЦена 2 150 руб.538 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM311LM
-
В наличииЦена 2 280 руб.570 руб. в СплитМодуль MikroTik S-31DLC20D SFP
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМедиаконвертер SNR SNR-CVT-1000A
-
В наличииЦена 2 300 руб.575 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCF15SC/A1A
-
В наличииЦена 2 310 руб.578 руб. в СплитSFP-трансивер TP-Link SM5110-SR
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитМедиаконвертер TP-Link MC211CS-2
-
В наличииЦена 2 610 руб.653 руб. в СплитМедиаконвертер TP-Link MC212CS-2
-
В наличииЦена 2 790 руб.698 руб. в СплитТрансивер D-Link 431XT/B1A
-
В наличииЦена 2 880 руб.720 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG10SC/A1A
-
В наличииЦена 3 120 руб.780 руб. в СплитМодуль MikroTik S-RJ01 RJ45 SFP
-
В наличииЦена 3 130 руб.783 руб. в СплитМедиаконвертер ORIGO OMCG20SC-BXD/A1A
Бренд
Тип товара
Медиаконвертер
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Simplex
Оптические разъемы
1xLC
Тип оптоволоконного кабеля
MM
Длина волны TX, нм
1310
Длина волны RX, нм
1310
Функции
DDM, горячая замена
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
2
Развернуть
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер ORIGO в форм-факторе SFP — компактное решение для передачи данных по многомодовому оптоволоконному кабелю на расстояние до 2 км. Скорость передачи составляет 0,1 Гбит/с, а длина волны приёмника и передатчика — 1310 нм. Исполнение Simplex и оптический разъём 1xLC обеспечивают удобную конфигурацию подключения. Чёрный медиаконвертер весом всего 0,134 г не создаёт лишней нагрузки на оборудование. Поддержка горячей замены упрощает обслуживание, а функция DDM помогает контролировать параметры оптического соединения.
Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Медиаконвертер ORIGO OMCF02SC/A1A