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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2 купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2

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Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Длина волны TX, нм
1550
Дальность передачи данных, км
20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 630 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729832
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Характеристики

Бренд
SNR
Цвет
белый
Длина волны TX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х15х6
Вес, г.
390

Описание товара Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2

Медиаконвертер SNR-CVT-100A-V2 и SNR-CVT-100B-V2 осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети. Основное отличие данной модели от SNR-CVT-100A и SNR-CVT-100B это отсутствие функции LFP и блока DIP переключателей. Применение новых технологий позволило сделать ее более доступной, модель предназначенна для массовых подключений клиентов по технологии FTTH

Отзывы о товаре Медиаконвертер SNR SNR-CVT-100B-V2




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
SNR
Цвет
белый
Длина волны TX, нм
1550
Скорость передачи данных, Гбит/с
0.1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
20
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер SNR-CVT-100A-V2 и SNR-CVT-100B-V2 осуществляют преобразование интерфейсов «витая пара - одномодовый оптический кабель по одному волокну» для сетей Ethernet 10/100BASE-TX и 100BASE-FX. Устройства позволяют одновременно передавать и получать сигналы на длинах волн 1310 нм и 1550 нм по одному оптическому волокну на расстояние до 20 км. Медиаконвертеры имеют 1 порт RJ-45 для витой пары и 1 порт для оптического кабеля (SC-коннектор). На порту для витой пары реализована поддержка автоматического определения скорости, режимов работы (полнодуплексный или полудуплексный), полярности MDI/ MDI-X, что упрощает установку медиаконвертера в существующей сети. Основное отличие данной модели от SNR-CVT-100A и SNR-CVT-100B это отсутствие функции LFP и блока DIP переключателей. Применение новых технологий позволило сделать ее более доступной, модель предназначенна для массовых подключений клиентов по технологии FTTH
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